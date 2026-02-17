Достижения.рф

«Внутренние самоизменения»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 февраля

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо избегать опрометчивых действий, не полагаться на случай. Проверенные связи и контакты выручат и помогут. В любви хорошо поддерживать близкое и доверительное общение. В сфере здоровья важно держать свои эмоции под контролем и не допускать умственного и физического перенапряжения.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну нельзя суетиться и действовать спонтанно. План и осторожность поспособствуют успеху.

Тельцу лучше не менять свой имидж и не экспериментировать со внешностью. Внезапное романтическое увлечение станет недолгим, но приятным приключением.

Близнецам нужно удовлетворить интеллектуальный голод. Изучение новой информации пройдёт с пользой.

Раку надо прислушаться к интуиции. Прозрения и отчетливая ясность в мышлении прольют свет на перспективы и давние вопросы.

Лев должен быть спокоен и непоколебим. Его чувствам и эмоциям не следует давать волю.

Дева поменяет своё отношение к окружающим. Она изменит свою точку зрения на некоторые ситуации и станет счастливее.

Весы почувствуют перемены и с удовольствием будут переживать новые события. Они получат позитивные впечатления.

Скорпиону важно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Внутренние самоизменения будут сопутствовать духовному росту и развитию.

Стрельцу надо распрощаться с устаревшими мыслями. Ему желательно поменять своё мировоззрение и утвердиться в своих духовных ценностях.

Козерогу надо думать о себе и своих целях. Его популярность вырастет. Он сможет реализовать свои планы.

Водолею нужно быть готовым к неожиданностям и иметь запасной план. Ему самому лучше не полагаться на случай.

Рыбам хорошо ориентироваться на новизну, уникальность действий и мыслей. Всё необычное благоприятно.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0