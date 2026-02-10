«Межпланетное соприкосновение»: Астролог раскрыл секрет крепкого брака Боярского с Луппиан

10 февраля 2026, 17:12

Михаил Боярский и Лариса Луппиан (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

В преддверии 14 февраля хочется много говорить о любви, тем более, когда она яркая и крепкая. Главный мушкетер страны Михаил Боярский в браке с Ларисой Луппиан более 45 лет. Как им удается так долго сохранять взаимоотношения?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что в открытом доступе нет точного времени рождения звездной пары, однако можно на их отношения взглянуть с точки зрения планет и общих характеристик.





«У Михаила Боярского Планета Венера попадает в знак Водолея — значит, творческому человеку здесь требуется свобода и обожание. Ему крайне важно, чтобы супруга его не ограничивала, а давала купаться в восхищении других», — сказал он.

«У нее Венера попадает в знак Рыб, то есть ее задача — заботиться, ухаживать за домом. Она в роли мамочки, которая любит баловать своих детей. Лариса готова служить Михаилу в этом плане. Ее Венера в Рыбах в соединении с Марсом в Рыбах свидетельствует о том, что в плане домашнего обихода она более инициативна. Она прикрывает тыл, пока ее мужчина блистает», — поделился Зак.