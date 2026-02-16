Эксперт по фэншуй рассказала, как оформить рабочий стол, чтобы добиться успеха

16 февраля 2026, 11:55

Фото: iStock/peshkov

Изображение дракона и некоторые цвета на рабочем столе помогут добиться успеха в карьере. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.





По ее словам, для реализации карьерных успехов людям часто не хватает энергии и настойчивости. Чтобы достичь поставленных целей, важно усилить стороны Инь и Ян на рабочем месте.





«Первая находится слева (если человек правша, у левшей рекомендации стоит выполнять наоборот). Здесь благоприятно размещать фото близких и тех мест, где человек чувствует себя хорошо, в безопасности. Сторона Ян — правая. В ней стоит располагать яркие предметы и символы того, к чему стремимся», — пояснила Скуратова в разговоре с Москвой 24.