Эксперт по фэншуй рассказала, как оформить рабочий стол, чтобы добиться успеха
Изображение дракона и некоторые цвета на рабочем столе помогут добиться успеха в карьере. Об этом рассказала эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова.
По ее словам, для реализации карьерных успехов людям часто не хватает энергии и настойчивости. Чтобы достичь поставленных целей, важно усилить стороны Инь и Ян на рабочем месте.
«Первая находится слева (если человек правша, у левшей рекомендации стоит выполнять наоборот). Здесь благоприятно размещать фото близких и тех мест, где человек чувствует себя хорошо, в безопасности. Сторона Ян — правая. В ней стоит располагать яркие предметы и символы того, к чему стремимся», — пояснила Скуратова в разговоре с Москвой 24.
В правой стороне рабочего стола она посоветовала разместить изображение дракона для укрепления авторитета и привлечения внимания руководства. При этом красный и оранжевый цвета на рабочем месте помогут быть более активными и настойчивыми, а синие оттенки упростят общение и установление связей. Зеленый же цвет способствует росту возможностей.
Кроме того, по словам Скуратовой, стоит расположить свое рабочее место так, чтобы сидеть лицом к входной двери. Если это сделать затруднительно, то можно установить на столе зеркало, чтобы видеть входящих. Это будет давать знак окружающим, что человек открыт людям и новым возможностям. Также благоприятно сидеть спиной к стене, которая обеспечит надежный тыл и защиту.
Однако не стоит сидеть спиной к окну. Это приносит в жизнь частые перемены и приводит к ощущению неустойчивости, которое будет мешать в строительстве карьеры, заключила Скуратова.