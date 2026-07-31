Зоопсихолог ответила, как долго питомец может ждать хозяина с работы

31 июля 2026, 08:44

Зоопсихолог Капустина: взрослая кошка спокойно переносит девять часов одиночества

Фото: iStock/damedeeso

Сколько времени кошки и собаки способны ожидать возвращения хозяина с работы и как помочь им справиться с одиночеством, объяснила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.