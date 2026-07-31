Зоопсихолог ответила, как долго питомец может ждать хозяина с работы
Сколько времени кошки и собаки способны ожидать возвращения хозяина с работы и как помочь им справиться с одиночеством, объяснила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.
По ее словам, которые приводит Life.ru, собаки — социальные животные, для которых человек является центром повседневной жизни. В связи с этим длительное отсутствие хозяина они нередко воспринимают как разрыв связи. Кошки более автономны и территориальны, они обычно легче переносят одиночество, но тоже испытывают дискомфорт.
Взрослая кошка чаще всего спокойно переносит до девяти часов одиночества при доступе к воде, лотку и игрушкам. Взрослая собака со сдержанным характером также способна выдержать полный рабочий день, но ей необходим выгул, поэтому стоит продумать обеденную прогулку или попросить помощи у родных. Щенков до полугода и котят не рекомендуется оставлять одних более чем на три часа подряд — им требуется более частый доступ к воде, корму и лотку, а также больше эмоционального контакта.
Скука может стать источником стресса, поэтому питомцам нужны занятия. Кошек займут интерактивные игрушки и возможность смотреть в окно (при защищенных сетках). Собакам помогут долгоиграющие лакомства, игрушки с начинкой и кормушки-головоломки. Также важна физическая активность перед уходом: полноценная прогулка с собакой или 15 минут активной игры с кошкой помогут питомцу спокойнее дождаться возвращения.
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