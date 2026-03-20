«Во власти антициклона»: Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве и области в ближайшее время

20 марта 2026, 13:57

Синоптик Позднякова: температура в Москве и Подмосковье будет выше нормы

В столичный регион приходит астрономическая весна. В ближайшие выходные и на следующей неделе погоду будет определять антициклон, который обеспечит москвичам и жителям области комфортную, солнечную и аномально теплую для марта погоду.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в выходные и начале следующей недели регион окажется во власти антициклона.





«Погоду будет определять антициклон. Поэтому при переменной облачности осадков у нас не ожидается ни ночью, ни днём. Ночная температура в Москве останется на уровне -1, +1°C, по региону в субботу — -3, +2°C. Что касается дневной температуры, она у нас повысится и будет в пределах 10–12°C. Средняя температура воздуха будет градусов на пять выше климатической нормы», — рассказала эксперт.

«Тепло и солнце будут способствовать ускорению таяния снега. Можно рассчитывать на то, что в Москве снег сойдёт к концу марта», — пояснила Татьяна Позднякова.