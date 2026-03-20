«Во власти антициклона»: Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве и области в ближайшее время
В столичный регион приходит астрономическая весна. В ближайшие выходные и на следующей неделе погоду будет определять антициклон, который обеспечит москвичам и жителям области комфортную, солнечную и аномально теплую для марта погоду.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в выходные и начале следующей недели регион окажется во власти антициклона.
«Погоду будет определять антициклон. Поэтому при переменной облачности осадков у нас не ожидается ни ночью, ни днём. Ночная температура в Москве останется на уровне -1, +1°C, по региону в субботу — -3, +2°C. Что касается дневной температуры, она у нас повысится и будет в пределах 10–12°C. Средняя температура воздуха будет градусов на пять выше климатической нормы», — рассказала эксперт.
Специалист уточнила, что практически такая же погода сохранится и в воскресенье, при этом ветер начнет постепенно стихать. Устойчивая плюсовая температура и активное солнце ускорят таяние снежного покрова.
«Тепло и солнце будут способствовать ускорению таяния снега. Можно рассчитывать на то, что в Москве снег сойдёт к концу марта», — пояснила Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, комфортная погода без осадков задержится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели. Хотя ночью столбики термометров будут опускаться к нулю или слабому минусу, днем воздух продолжит прогреваться.