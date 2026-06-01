«Во всех сферах жизни»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 1 по 7 июня
В деловой сфере не следует тратить силы на пустые разговоры. Общение должно иметь практическую пользу и выгоду. Хорошо усовершенствовать свои дела и навести в них порядок. В любви надо поддерживать атмосферу праздника и романтики. В сфере здоровья лучше не лениться и уделить время физической активности.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овен ощутит покой и счастье. Внутренняя гармония, сочувствие и доброта смягчат его сердце.
Тельцу повезет. Удача будет сопутствовать ему во всех сферах жизни. Он станет счастливее.
Близнецы откроют в себе новые таланты. Они реализуют давнюю мечту.
Рак освоит очень многое. У него отличный период для обучения и самообучения.
Льву необходимо прислушаться к своей интуиции. У него появятся внезапные озарения.
Дева будет энергичной. Прилив жизненных сил поможет преодолеть трудности.
Весы смогут большего добиться, если проявят терпение и трудолюбие. В беседах лучше внимательно слушать собеседника.
Скорпион пересмотрит свое окружение и захочет общаться только со значимыми для него людьми.
Стрельцу важно распределять нагрузку рационально и своевременно отдыхать.
Козерог должен отказаться от излишней требовательности к себе и позаботиться о своем здоровье.
Водолей будет в себе уверен и оптимистичен. К нему придёт слава и уважение.
Рыбы могут рассчитывать на карьерный рост и повышение в должности. Перед ними открываются новые перспективы.
