28 августа 2026, 15:34

Фото: iStock/vovashevchuk

Засор в раковине, ванной или унитазе может появиться внезапно: вода уходит медленно, в сливе слышны булькающие звуки, а из трубы возникает неприятный запах. Не всегда нужно сразу вызывать сантехника. Небольшую проблему часто удаётся устранить своими силами, если действовать аккуратно и не смешивать разные химические средства. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему засоряется раковина и канализация Как прочистить раковину вантузом Как очистить сифон под раковиной Поможет ли сода с уксусом Как использовать средство от засоров Когда нужен сантехнический трос В каких случаях лучше вызвать сантехника

Почему засоряется раковина и канализация

Как прочистить раковину вантузом

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Как очистить сифон под раковиной

Поможет ли сода с уксусом

Как использовать средство от засоров

Фото: iStock/Andrei Zonenko

Когда нужен сантехнический трос

В каких случаях лучше вызвать сантехника