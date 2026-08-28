Засор в раковине, ванной или унитазе может появиться внезапно: вода уходит медленно, в сливе слышны булькающие звуки, а из трубы возникает неприятный запах. Не всегда нужно сразу вызывать сантехника. Небольшую проблему часто удаётся устранить своими силами, если действовать аккуратно и не смешивать разные химические средства. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему засоряется раковина и канализация
Чаще всего пробка образуется в сифоне или на участке трубы рядом со сливом. В кухонной мойке причиной становятся жир, остатки пищи и мелкий мусор. В ванной слив забивают волосы, мыльный налёт и частицы косметических средств. Иногда вода плохо уходит не из одной раковины, а сразу из нескольких сантехнических приборов. В такой ситуации проблема может находиться глубже — в канализационной трубе. Если вода начинает подниматься в ванне или унитазе, лучше не пользоваться сантехникой до устранения неисправности. Перед прочисткой наденьте плотные перчатки. Уберите из раковины посуду, губки и предметы, которые могут упасть в слив. Если в чаше стоит вода, вычерпайте её стаканом или небольшой ёмкостью.
Как прочистить раковину вантузом
Вантуз помогает при несложных засорах, когда вода ещё проходит через слив, но делает это медленно. Наполните раковину водой так, чтобы резиновая часть инструмента оказалась под водой. Закройте вантузом сливное отверстие и сделайте несколько резких движений вверх и вниз. Если мойка оборудована отверстием для перелива, закройте его мокрой тряпкой. Иначе воздух будет выходить через этот канал, а давление в трубе окажется слабее. После нескольких нажатий уберите вантуз и проверьте, стала ли вода уходить быстрее. При необходимости повторите процедуру. Не давите на инструмент слишком резко, особенно если раковина установлена недавно или держится на хрупком креплении. Важно создать перепад давления, а не приложить максимальную силу.
Как очистить сифон под раковиной
Если вантуз не помог, осмотрите сифон. Именно в его изгибе нередко скапливаются жир, волосы, пищевые отходы и другой мусор. Поставьте под сифон таз или ведро, затем осторожно открутите нижнюю часть конструкции. Слейте воду и удалите загрязнения вручную. Промойте детали тёплой водой, проверьте уплотнительные кольца и соберите сифон обратно. Не затягивайте пластиковые соединения слишком сильно: их легко повредить. После сборки откройте кран и убедитесь, что вода не капает на стыках. Если течь всё же появилась, проверьте положение прокладки и аккуратно подтяните соединение.
Поможет ли сода с уксусом
Домашние средства могут справиться с небольшим налётом в сливе, но плотную пробку они обычно не разрушат. Для очистки можно насыпать в отверстие несколько ложек пищевой соды, а затем добавить уксус. После реакции закройте слив пробкой на некоторое время и промойте трубу горячей водой. Такой способ не стоит применять, если перед этим в трубу уже заливали магазинное средство от засоров. Смешивание разных составов может привести к опасной химической реакции. Не лейте в слив кипяток, если трубы сделаны из пластика: высокая температура способна повредить соединения.
Как использовать средство от засоров
Бытовая химия подходит для жировых и мыльных отложений. Перед применением изучите инструкцию на упаковке: производитель указывает нужный объём средства, время ожидания и правила безопасности. Работайте в перчатках и проветривайте помещение. Не наклоняйтесь близко к сливу и не вдыхайте испарения. Не смешивайте гели, порошки и жидкости разных марок. После обработки промойте трубу водой в том объёме, который рекомендует производитель. Если средство не дало результата с первого раза, не заливайте сразу двойную порцию. Лучше перейти к механической очистке или обратиться за помощью к специалисту.
Когда нужен сантехнический трос
Сантехнический трос помогает убрать засор, расположенный дальше сифона. Его вводят в слив и осторожно продвигают внутрь трубы, одновременно вращая ручку. Когда конец упрётся в загрязнение, трос нужно аккуратно прокрутить, чтобы захватить или разрушить пробку. Не стоит резко давить на инструмент. Он может застрять в трубе или повредить пластиковые элементы системы. После работы достаньте трос, очистите его от грязи и промойте слив водой.
В каких случаях лучше вызвать сантехника
Помощь мастера потребуется, если вода не уходит совсем, засор повторяется через короткое время или канализация начала подтекать. Специалиста стоит вызвать и тогда, когда неприятный запах идёт из нескольких сливов одновременно. Не пытайтесь самостоятельно разбирать трубы в квартире, если не уверены в устройстве системы. Ошибка может привести к протечке и затоплению. Чтобы снизить риск новых засоров, не смывайте в раковину остатки еды, жир, наполнитель для животных, салфетки и другие предметы, которые не растворяются в воде.