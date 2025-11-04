«Волшебная таблетка»: Диетолог назвала главный принцип здорового питания

04 ноября 2025, 10:35

Диетолог Говорушко: главный принцип здорового питания — слышать свой организм

Фото: iStock/RossHelen

Существует ли идеальный продукт, который полезен абсолютно всем? Можно ли найти универсальные правила сочетания пищи?





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» призвала отказаться от поиска простых решений в пользу одного проверенного метода.





«Я сейчас скажу, что сочетание рыбы с овощами — это полезно для всех, но это будет неправдой. Ведь это у вас усвоится, а у кого-то могут быть проблемы с организмом, и он не сможет есть жирную рыбу или сырые овощи, например. Всегда хочется найти волшебную таблетку, но ее нет», — объяснила она.

«Всё, что вам хочется, это просьба организма. Если вы с ним в ладу, то разберетесь Практический совет для начала этого «диалога» с организмом — не перегружать его, не делать так называемый компот из пищи», — посоветовала диетолог.