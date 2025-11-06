«Волшебная таблетка»: Эксперт рассказала, почему россияне выбирают для искренних бесед виртуальных помощников

06 ноября 2025, 14:17

Многодетная мать Канчели: молодому поколению не хватает живого общения

Фото: iStock/ipopba

Современные тренды не останавливаются и продолжают удивлять. Сейчас набирает популярность новая услуга для молодых матерей — «маняня». Это многофункциональный помощник, готовый обнять и выслушать. Но почему молодые мамы готовы платить незнакомому человеку, вместо того чтобы обратиться к родным?





Многодетная мать, член Общественной палаты Московской области Елена Канчели в беседе с «Радио 1» видит в этом признак времени — поиск быстрого решения вместо глубинной работы.





«Это как волшебная таблетка, мы ее все время ищем. Все хотят куда-то успеть, хотят здесь и сейчас. Проблема в том, что такой таблетки не будет, потому что мы не туда бежим», — сказал она.

«Кто виноват в том, что новое поколение мам чувствует себя одиноко? Наверное, тренд на «манянь» является следствием ошибок в воспитании, когда дети 90-х, сами недополучившие внимания занятых родителей, теперь ищут его на стороне. Тогда все неслись зарабатывать, а семья недополучала внимания», — объяснила она.