Джиган попытался вернуть расположение Самойловой красивыми жестами

01 ноября 2025, 01:14

Рэпер Джиган пришел на съемки Самойловой и подарил ей букет цветов

Джиган и Оксана Самойлова (Telegram / @sammyfam)

На съёмочной площадке фильма «Невероятные приключения Шурика» телеканала ТНТ разыгралась драматичная сцена между рэпером Джиганом и его супругой Оксаной Самойловой. Об этом пишет «Стархит».