Джиган попытался вернуть расположение Самойловой красивыми жестами
На съёмочной площадке фильма «Невероятные приключения Шурика» телеканала ТНТ разыгралась драматичная сцена между рэпером Джиганом и его супругой Оксаной Самойловой. Об этом пишет «Стархит».
В попытке восстановить отношения на фоне слухов о предстоящем разводе Джиган предпринял несколько романтических жестов. Во время перерыва между дублями он преподнёс жене роскошный букет роз, однако реакция Самойловой оказалась довольно сдержанной.
Не ограничившись одним подарком, артист попытался проявить галантность и поцеловал руку матери своих детей. Тем не менее и этот жест не нашёл отклика в сердце Оксаны, так как после прикосновения она заметно отдалилась от супруга.
Поклонники отметили, что происходящее лишь усиливает слухи о серьёзных проблемах в звёздной семье. Фанаты пары убеждены, что нынешний разлад гораздо серьёзнее предыдущих конфликтов.
Читайте также: