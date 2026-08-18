«Повод для обращения к специалисту»: пульмонолог предупредила об опасности одышки

18 августа 2026, 20:13

Пульмонолог Алимова: одышка во время ходьбы — это сигнал для беспокойства

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Одышка бывает физиологической и патологической. Об этом рассказала врач-пульмонолог ГАУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского» Елена Алимова.





В разговоре с изданием VSE42.RU врач отметила, что многие испытывают физиологическую одышку, например во время бега или подъема по ступенькам. По ее словам, это нормальная реакция организма. Если же одышка появляется во время обычной ходьбы, то это является поводом для обращения к специалисту.





«Она оборачивается проблемами со стороны органов дыхания, сердца, сосудов. Нужно срочно искать причину, и здесь требуется комплексный подход, опрос медицинского работника, глубокое обследование», — уточнила Алимова.