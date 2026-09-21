Женщина не говорит и дышит через ИВЛ из-за одной ошибки врача
В Университетской больнице Киото произошёл серьёзный медицинский инцидент: во время операции на головном мозге хирург по ошибке удалил здоровую ткань вместо доброкачественной опухоли. В результате пациентка в возрасте около 50 лет потеряла способность самостоятельно дышать и стала недееспособной, сообщает Mothership.
Операция состоялась в июле 2026 года. Женщине предстояло удаление доброкачественной опухоли, вызывавшей головокружение и проблемы с равновесием. Однако, по данным СМИ, вместо новообразования хирург иссек здоровый участок мозга.
После операции пациентка не пришла в сознание и не смогла дышать без аппарата. Проведённая позднее МРТ показала, что опухоль осталась на месте, а повреждение затронуло область мозга, отвечающую за дыхание.
Сейчас женщина находится на искусственной вентиляции лёгких. Она способна отвечать на вопросы движениями глаз, однако самостоятельно дышать пока не может.
Руководство больницы признало ошибку. Заведующий нейрохирургическим отделением предположил, что причиной могла стать чрезмерная самоуверенность опытного специалиста. Директор клиники публично принёс извинения и пообещал провести тщательное расследование, чтобы исключить повторение подобных случаев.
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