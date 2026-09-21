Женщина не говорит и дышит через ИВЛ из-за одной ошибки врача

21 сентября 2026, 12:45

Хирург удалил японке здоровую ткань мозга, и она стала недееспособной

Фото: istockphoto/peterscode

В Университетской больнице Киото произошёл серьёзный медицинский инцидент: во время операции на головном мозге хирург по ошибке удалил здоровую ткань вместо доброкачественной опухоли. В результате пациентка в возрасте около 50 лет потеряла способность самостоятельно дышать и стала недееспособной, сообщает Mothership.