«Фастфуд и выпечка»: диетолог назвала продукты, способные спровоцировать тромбоз

13 марта 2026, 17:57

Диетолог Русакова: продукты с трансжирами, способны спровоцировать тромбоз

Чипсы, копченые продукты, сметана и сливочное масло увеличивают риск тромбообразования. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





Она уточнила, что чрезмерное употребление фастфуда, кондитерских изделий, сдобной выпечки и чипсов несет особенную опасность в вопросе образования тромбов, поскольку в этих продуктах содержится много трансжиров, сахара и соли. Болезнь могут спровоцировать и копченые продукты, которые нарушают кровообращение и повышают давление.





«В свою очередь, жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, сыр, а также сливки и сметана жирностью 20–30% тоже способствуют повышению вязкости крови и холестерина в крови, поэтому могут стать причиной развития атеросклероза и тромбообразования», — добавила Русакова в разговоре с Москвой 24.