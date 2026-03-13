«Фастфуд и выпечка»: диетолог назвала продукты, способные спровоцировать тромбоз
Чипсы, копченые продукты, сметана и сливочное масло увеличивают риск тромбообразования. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она уточнила, что чрезмерное употребление фастфуда, кондитерских изделий, сдобной выпечки и чипсов несет особенную опасность в вопросе образования тромбов, поскольку в этих продуктах содержится много трансжиров, сахара и соли. Болезнь могут спровоцировать и копченые продукты, которые нарушают кровообращение и повышают давление.
«В свою очередь, жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, сыр, а также сливки и сметана жирностью 20–30% тоже способствуют повышению вязкости крови и холестерина в крови, поэтому могут стать причиной развития атеросклероза и тромбообразования», — добавила Русакова в разговоре с Москвой 24.
Кроме того, риск образования тромбов возрастает при обезвоживании. Так, диетолог порекомендовала выпивать не менее полутора литров воды в день.
Эксперт уточнила, что томаты, ягоды, морская рыба, льняное масло холодного отжима и авокадо способны снизить риски тромбообразования.