Слюни на подушке сигнализируют о диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях

12 марта 2026, 18:57

Фото: iStock/fizkes

Слюни на подушке во время сна могут быть связаны с рядом заболеваний, включая апноэ сна, сердечно-сосудистые проблемы и диабет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на врачей и исследования сна.





По данным специалистов, одна из распространённых причин ночного слюнотечения — синдром апноэ сна. При этом состоянии дыхание человека во время сна может многократно останавливаться на короткое время. В такие моменты люди начинают дышать через рот, из-за чего слюна накапливается и может вытекать.



Врачи отмечают, что само по себе слюнотечение во сне чаще всего не представляет опасности. Оно может появляться после употребления алкоголя, при сильной усталости или если человек уснул сразу после плотного ужина. Однако если мокрые пятна на подушке появляются регулярно, специалисты советуют обратить на это внимание.



Одной из причин может быть постоянное дыхание через рот. Это иногда связано с узкими носовыми ходами, искривлением носовой перегородки или особенностями строения челюсти. В таких случаях рот во время сна остаётся приоткрытым, и слюна вытекает наружу.



