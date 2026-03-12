Слюни на подушке сигнализируют о диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях
Слюни на подушке во время сна могут быть связаны с рядом заболеваний, включая апноэ сна, сердечно-сосудистые проблемы и диабет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на врачей и исследования сна.
По данным специалистов, одна из распространённых причин ночного слюнотечения — синдром апноэ сна. При этом состоянии дыхание человека во время сна может многократно останавливаться на короткое время. В такие моменты люди начинают дышать через рот, из-за чего слюна накапливается и может вытекать.
Врачи отмечают, что само по себе слюнотечение во сне чаще всего не представляет опасности. Оно может появляться после употребления алкоголя, при сильной усталости или если человек уснул сразу после плотного ужина. Однако если мокрые пятна на подушке появляются регулярно, специалисты советуют обратить на это внимание.
Одной из причин может быть постоянное дыхание через рот. Это иногда связано с узкими носовыми ходами, искривлением носовой перегородки или особенностями строения челюсти. В таких случаях рот во время сна остаётся приоткрытым, и слюна вытекает наружу.
Также слюнотечение может усиливаться при кислотном рефлюксе. Когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод, организм начинает вырабатывать больше слюны, чтобы снизить воздействие кислоты.
Подобный симптом может возникать и при простуде, аллергии или воспалении горла — организм увеличивает выработку слюны как защитную реакцию. Иногда причиной становится неправильный прикус, из-за которого человеку сложно полностью закрывать рот во время сна.
В редких случаях регулярное слюнотечение может быть связано с неврологическими заболеваниями, например болезнью Паркинсона. Поэтому при постоянном появлении такого симптома специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом.