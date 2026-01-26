«Воспаление мозга»: Врач рассказал о смертельной угрозе вируса Нипах и правилах выживания для туристов

26 января 2026, 17:48

Врач Жемчугов: летальность от вируса Нипах высокая из-за воспаления мозга

Фото: iStock/Manjurul

Вблизи индийского города Калькутта зафиксировали распространение смертельного вируса Нипах. Заболели уже пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших в настоящий момент нет. Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса. Сейчас случаев завоза этого опасного заболевания на территорию России не зарегистрировано.





Доктор медицинских наук, врач, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» пояснил, что вирус известен науке с конца XX века и отличается высокой летальностью, но низкой заразностью.





«Вирус тяжёлый, летальность исхода высокая из-за воспаления мозга, от энцефалита. Но хорошая новость в том, что в клинически выраженной форме болеет очень малое количество людей. То есть большинство контактов протекает в клинически невыраженной форме», — отметил он.

«Тем, кто ходит по индийским, пакистанским, малайзийским базарам не стоит пробовать фрукты и финики. Всё нужно мыть горячей водой, потому что может быть заражено», — дал ключевой совет эксперт.

«Следует бегом вызывать специалистов, которые сделают тест по крови и поймут, насколько опасно состояние. Тест-системы для выявления Нипаха в России есть. Локальные вспышки, благодаря жёсткому карантину, обычно удаётся быстро подавить. Однако вирусы могут мутировать, и главное здесь — строгое соблюдение мер гигиены и разумная осторожность в поездках», — подчеркнул врач.