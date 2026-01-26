Инфекционист оценил перспективу завоза вируса Нипах из Индии в Россию

26 января 2026, 16:39

Инфекционист Поздняков: завоз вируса Нипах в РФ из Индии маловероятен

Фото: iStock/jarun011

Врач-инфекционист ИНВИТРО, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков считает завоз в Россию вируса Нипах маловероятным, а его вспышка вблизи индийского города Калькутта является локальной.





По словам эксперта, на сегодняшний день пока не существует этиотропного лечения, которое способно уничтожить вирус. Нипах относится к семейству парамиксовирусов и является относительно новым для человеческой популяции.





«Поэтому иммунная система не имеет к нему филогенетической защиты и борется с ним как с новой угрозой, что объясняет тяжесть клинических проявлений. Передача от человека к человеку возможна, но требует тесного контакта, чаще всего при уходе за больным, особенно в условиях отсутствия мер биологической безопасности», — объяснил Поздняков «Известиям».

«Пандемию вирус Нипах вызвать не может, потому что он достаточно трудно распространяется. Вспышки возможны в эндемичных по данному вирусу районах. Для этого нужен целый ряд условий. В частности, нужны животные резервуары — в данном случае это летучие мыши семейства крылановых, которые водятся только в отдельных частях мира», — пояснил он.