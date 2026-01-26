Инфекционист оценил перспективу завоза вируса Нипах из Индии в Россию
Инфекционист Поздняков: завоз вируса Нипах в РФ из Индии маловероятен
Врач-инфекционист ИНВИТРО, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков считает завоз в Россию вируса Нипах маловероятным, а его вспышка вблизи индийского города Калькутта является локальной.
По словам эксперта, на сегодняшний день пока не существует этиотропного лечения, которое способно уничтожить вирус. Нипах относится к семейству парамиксовирусов и является относительно новым для человеческой популяции.
«Поэтому иммунная система не имеет к нему филогенетической защиты и борется с ним как с новой угрозой, что объясняет тяжесть клинических проявлений. Передача от человека к человеку возможна, но требует тесного контакта, чаще всего при уходе за больным, особенно в условиях отсутствия мер биологической безопасности», — объяснил Поздняков «Известиям».
Заразиться вирусом можно при прямом контакте с определенными видами летучих мышей и при употреблении фруктов, загрязненных выделениями инфицированных животных, уточнил специалист.
В свою очередь профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил Общественной Службе Новостей, что пандемический потенциал Нипаха исчезающе мал.
«Пандемию вирус Нипах вызвать не может, потому что он достаточно трудно распространяется. Вспышки возможны в эндемичных по данному вирусу районах. Для этого нужен целый ряд условий. В частности, нужны животные резервуары — в данном случае это летучие мыши семейства крылановых, которые водятся только в отдельных частях мира», — пояснил он.
Даже если человек заболел в Индии и приехал в Россию, то вероятность передачи вируса чрезвычайно мала, уверен Аграновский. Однако эксперт призвал россиян очень осторожно вести себя в тех странах, где обитают летучие мыши-переносчики. А лучше вовсе воздержаться от поездок в эти места, заключил вирусолог.