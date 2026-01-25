«Сильно отличается»: Эксперт оценил реальные риски от нового вируса из Индии
Вирусолог Аграновский: вирус Нипах не представляет угрозы для России
Вирусолог Алексей Аграновский из МГУ оценил риски от вспышки вируса Нипах в Индии. По мнению специалиста, этот патоген не угрожает жителям России.
В беседе с «RT» Аграновский пояснил, что вирус Нипах относится к эндемикам и циркулирует только на определённых территориях. Для его распространения нужны особые условия, включая наличие конкретных видов летучих мышей, таких как крыланы и летучие лисицы.
«У нас просто нет условий, чтобы такие резервуары могли накапливать вирус и возникала реальная опасность распространения. То есть это ограниченный по своему ареалу патоген... То, что надо вести нашим службам мониторинг даже удалённых опасностей, — несомненно. Конечно, заниматься надо, но бояться простым обывателям пока нечего», — подчеркнул эксперт.Аграновский отметил, что механизм передачи этого вируса сильно отличается от коронавируса или гриппа. Он не передаётся воздушно-капельным путём так легко.