Россиян предупредили о связи питания и одного мучительного заболевания
Врач-проктолог, хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Анастасия Травникова назвала одну из частых причин развития геморроя. О связи этого заболевания с питанием она рассказала «Ленте.ру».
По словам эксперта, геморрой становится все более распространенным среди людей. Это заболевание теперь часто диагностируется у людей в возрасте 30-40 лет.
Врач связывает появление болезни с уменьшением потребления клетчатки и воды в рационе, что связано с преобладанием переработанных продуктов, фастфуда и рафинированных углеводов. Постоянное отсутствие растительной клетчатки в питании нарушает работу кишечника и замедляет его перистальтику, а недостаток жидкости делает каловые массы более плотными. Это, в свою очередь, увеличивает внутрибрюшное давление и создает дополнительную нагрузку на геморроидальные вены, поясняет проктолог.
Травникова подчеркнула, что особенно опасно сочетание обезвоживания и длительного сидения. Недостаток воды ухудшает эластичность сосудов и микроциркуляцию, а продолжительное сидение усиливает застой крови в малом тазу. В таких условиях даже незначительные ошибки в питании могут способствовать развитию геморроя.
Читайте также: