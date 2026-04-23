Вот куда тайно едут москвичи на майские в 2026 году: лучшие направления раскрыты
Майские праздники — хороший повод ненадолго выбраться из Москвы и сменить обстановку без сложного планирования и длинной дороги. Даже за 1–3 дня можно успеть погулять по старинным городам, съездить к реке или озеру, зайти в музеи и просто отдохнуть от столичной суеты. В материале «Радио 1» собрали направления, куда удобно поехать на майские: на один день, на выходные с ночевкой или в небольшое путешествие на три дня.
Куда съездить из Москвы на 1 деньЕсли вы планируете короткий выезд без ночевки, берите города рядом с Москвой. На майские праздники такой формат особенно удобен: утром выезжаете, вечером возвращаетесь.
Сергиев Посад
Сергиев Посад находится в 70 км от Москвы. Электричка с Ярославского вокзала идет около 1,5 часа.
Что посмотреть:
- Троице-Сергиеву лавру;
- Блинную гору и смотровую площадку;
- Музей игрушки;
- старые улицы рядом с центром.
Кому подойдет:
- семьям с детьми;
- тем, кто едет без машины;
- тем, кто любит спокойные прогулки.
Коломна
Коломна находится примерно в 115 км от Москвы. Дорога на машине занимает около 2 часов, на поезде — около 2–2,5 часа.
Что делать:
- гулять по Коломенскому кремлю;
- зайти в музей пастилы;
- пройтись по Посаду;
- поесть калачи и местные десерты;
- выйти к набережной Оки.
Почему стоит выбрать Коломну:
- красивый исторический центр;
- компактный маршрут;
- много кафе и музеев в пешей доступности.
Тула
Тула находится примерно в 180 км от Москвы. Скоростной поезд идет около 2 часов.
Что включить в маршрут:
- Тульский кремль;
- Казанскую набережную;
- Музей оружия;
- Музей пряника;
- Ясную Поляну, если вы готовы добавить еще полдня.
Тула подойдет тем, кто хочет насыщенную поездку с музеями, прогулками и хорошей едой.
Куда поехать из Москвы на 2 дняПоездка на два дня дает больше свободы. Вы успеете не спешить, переночевать в центре и спокойно посмотреть главные места.
Владимир и Суздаль
Это один из самых удобных маршрутов на майские праздники. До Владимира из Москвы поезд идет около 2 часов. От Владимира до Суздаля автобус или машина довезут примерно за 40–50 минут.
День 1 — Владимир
- Соборная площадь;
- Успенский собор;
- Дмитриевский собор;
- Георгиевская улица;
- смотровые точки над Клязьмой.
День 2 — Суздаль
- Суздальский кремль;
- Торговая площадь;
- Музей деревянного зодчества;
- монастыри и старые улицы;
- кафе с русской кухней.
Почему маршрут нравится туристам:
- короткая дорога;
- два города за одну поездку;
- много красивых видов и пеших маршрутов.
Тверь и Торжок
Тверь находится примерно в 180 км от Москвы. Поезд довезет за 1,5–2 часа. До Торжка из Твери легко доехать на электричке, поезде или машине.
Что посмотреть в Твери:
- набережную Степана Разина;
- центр города;
- Путевой дворец;
- кафе и рестораны на главных улицах.
Что посмотреть в Торжке:
- Борисоглебский монастырь;
- старую застройку;
- смотровые площадки;
- местные кафе с пожарскими котлетами.
Этот маршрут выбирают те, кто хочет спокойный отдых без длинных переездов.
Калуга и Таруса
Калуга находится примерно в 190 км от Москвы. Таруса — хороший вариант для второго дня, если вы едете на машине.
Что делать в Калуге:
- гулять по центру;
- зайти в музей космонавтики;
- пройтись по набережной Оки;
- посмотреть купеческие улицы.
Что делать в Тарусе:
- гулять вдоль Оки;
- зайти в художественные музеи;
- посмотреть старые дачи и тихие улочки;
- устроить спокойный отдых без суеты.
Маршрут понравится тем, кто хочет совместить город и природу.
Куда поехать из Москвы на 3 дняТри дня дают шанс взять более длинный маршрут и не спешить. На майские праздники такой формат помогает увидеть сразу несколько точек.
Переславль-Залесский и Ярославль
Переславль-Залесский находится примерно в 140 км от Москвы. Ярославль — примерно в 280 км.
День 1 — Переславль-Залесский
- Плещеево озеро;
- земляные валы;
- старые монастыри;
- музеи на выбор;
- прогулка у воды.
- исторический центр;
- Стрелка;
- Волжская набережная;
- храмы и смотровые точки;
- рестораны и кофейни в центре.
Плюсы маршрута:
- красивая дорога;
- сочетание природы и большого города;
- удобный темп на три дня.
Рязань и Константиново
Рязань находится примерно в 200 км от Москвы. Поезд идет около 2,5–3 часов. До Константиново удобно ехать на машине или такси.
Что посмотреть в Рязани:
- Рязанский кремль;
- улицу Почтовую;
- исторический центр;
- местные музеи и кафе.
Что посмотреть в Константиново:
- музей-заповедник Сергея Есенина;
- виды на Оку;
- прогулочные тропы;
- деревенский пейзаж без городского шума.
Маршрут подойдет тем, кто хочет тишину, природу и неторопливые прогулки.
Как выбрать маршрут
Если едете без машины
Берите Сергиев Посад, Коломну, Тулу, Владимир или Тверь. До этих городов легко доехать на поезде или электричке.
Если хотите красивую природу
Смотрите Тарусу, Переславль-Залесский, Константиново. Там много воздуха, воды и спокойных видов.
Если любите старые города
Выбирайте Суздаль, Коломну, Торжок, Ярославль. Эти места дают атмосферу старой России без долгой дороги.
Если нужен маршрут с детьми
Подойдут Коломна, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Калуга. В этих городах легко собрать понятную программу на день или два.
Полезные советы по отдыху на майские праздники
- Бронируйте отель заранее: на майские спрос растет быстро.
- Выезжайте рано утром, если едете на машине.
- Проверяйте расписание поездов за несколько дней до выезда.
- Покупайте билеты в популярные музеи онлайн.
- Берите удобную обувь: в старых городах много брусчатки и длинных пеших маршрутов.