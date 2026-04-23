23 апреля 2026, 14:30

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Майские праздники — хороший повод ненадолго выбраться из Москвы и сменить обстановку без сложного планирования и длинной дороги. Даже за 1–3 дня можно успеть погулять по старинным городам, съездить к реке или озеру, зайти в музеи и просто отдохнуть от столичной суеты. В материале «Радио 1» собрали направления, куда удобно поехать на майские: на один день, на выходные с ночевкой или в небольшое путешествие на три дня.





Содержание Куда съездить из Москвы на 1 день Куда поехать из Москвы на 2 дня Куда поехать из Москвы на 3 дня Как выбрать маршрут Полезные советы по отдыху на майские праздники

Куда съездить из Москвы на 1 день

Сергиев Посад

Что посмотреть:

Троице-Сергиеву лавру;

Блинную гору и смотровую площадку;

Музей игрушки;

старые улицы рядом с центром.

Кому подойдет:

семьям с детьми;

тем, кто едет без машины;

тем, кто любит спокойные прогулки.

Коломна

Что делать:

гулять по Коломенскому кремлю;

зайти в музей пастилы;

пройтись по Посаду;

поесть калачи и местные десерты;

выйти к набережной Оки.

Почему стоит выбрать Коломну:

красивый исторический центр;

компактный маршрут;

много кафе и музеев в пешей доступности.

Тула

Что включить в маршрут:

Тульский кремль;

Казанскую набережную;

Музей оружия;

Музей пряника;

Ясную Поляну, если вы готовы добавить еще полдня.

Фото: iStock/nantonov

Куда поехать из Москвы на 2 дня

Владимир и Суздаль

День 1 — Владимир

Соборная площадь;

Успенский собор;

Дмитриевский собор;

Георгиевская улица;

смотровые точки над Клязьмой.

День 2 — Суздаль

Суздальский кремль;

Торговая площадь;

Музей деревянного зодчества;

монастыри и старые улицы;

кафе с русской кухней.

Почему маршрут нравится туристам:

короткая дорога;

два города за одну поездку;

много красивых видов и пеших маршрутов.

Тверь и Торжок

Что посмотреть в Твери:

набережную Степана Разина;

центр города;

Путевой дворец;

кафе и рестораны на главных улицах.

Что посмотреть в Торжке:

Борисоглебский монастырь;

старую застройку;

смотровые площадки;

местные кафе с пожарскими котлетами.

Калуга и Таруса

Что делать в Калуге:

гулять по центру;

зайти в музей космонавтики;

пройтись по набережной Оки;

посмотреть купеческие улицы.

Что делать в Тарусе:

гулять вдоль Оки;

зайти в художественные музеи;

посмотреть старые дачи и тихие улочки;

устроить спокойный отдых без суеты.

Фото: iStock/JackF

Куда поехать из Москвы на 3 дня

Переславль-Залесский и Ярославль

Плещеево озеро;

земляные валы;

старые монастыри;

музеи на выбор;

прогулка у воды.

исторический центр;

Стрелка;

Волжская набережная;

храмы и смотровые точки;

рестораны и кофейни в центре.

Плюсы маршрута:

красивая дорога;

сочетание природы и большого города;

удобный темп на три дня.

Рязань и Константиново

Что посмотреть в Рязани:

Рязанский кремль;

улицу Почтовую;

исторический центр;

местные музеи и кафе.

Что посмотреть в Константиново:

музей-заповедник Сергея Есенина;

виды на Оку;

прогулочные тропы;

деревенский пейзаж без городского шума.

Фото: iStock/bbsferrari

Как выбрать маршрут

Если едете без машины

Если хотите красивую природу

Если любите старые города

Если нужен маршрут с детьми

Полезные советы по отдыху на майские праздники