В Кемерове выбирают территории для благоустройства

22 апреля 2026, 18:53

В Кемерове стартовало голосование по выбору общественных территорий, где проведут работы по благоустройству в 2027 году. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.





По его словам, жителям предстоит выбрать 13 объектов из 21 предложенного. В списке представлены парки, скверы и пешеходные зоны в разных районах города.





«В 2026 году мы тоже благоустраиваем прогулочные зоны по нацпроекту — всего 14 объектов, среди которых парк "Антошка", улица Патриотов на Южном, сквер на Молодежном, 10 на ФПК», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.