«Возбуждающий фактор»: Сомнолог рассказал про влияние чая на сон

21 января 2026, 18:40

Сомнолог Кудинов: за 4-6 часов до отхода ко сну нужно исключить чай

Фото: Istock/puhimec

Многие любят выпить чашечку чая вечером, считая его безвредной альтернативой кофе. Но так ли это на самом деле?





Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» развеял миф о чае, отметив, что влияние любого напитка на сон зависит от состава и индивидуальной переносимости организма.





«Почему-то в народе считается, что в чёрном и зелёном чае, в отличие от кофе, нет кофеина. Хотя в чае, причём в зелёном, кофеина предостаточно. Именно этот стимулятор может вызывать проблемы с засыпанием», — сказал он.

«Оптимальное время для последней порции кофеина — за 4-6 часов до отхода ко сну. Если проблемы уже имеются, то все это приведет к избыточному возбуждению. При этом для людей, не имеющих проблем со сном, чашка чая вечером вряд ли нанесет вред. Более того, излишняя тревога по этому поводу может сама по себе помешать расслабиться», — пояснил сомнолог.

«Успокаивающие сборы с ромашкой, мятой, мелиссой или лавандой могут быть отличным ритуалом перед сном. А вот тонизирующие чаи с женьшенем, элеутерококком или даже обычный крепкий каркаде, наоборот, взбодрят. Влияние чая на сон — вопрос индивидуальный», — резюмировал собеседник.