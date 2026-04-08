Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
Ночные переедания опасны для мозга. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 360.ru.
По ее словам, самый чувствительный к этому — мозг. Она отметила, что ночные переедания могут привести к риску ранней деменции и снижению когнитивных функций.
Диетолог подчеркнула, что во время сна организм должен отдыхать и восстанавливаться, а не тратить энергию на переваривание пищи. Специалист добавила, что регулярная перегрузка организма может нарушить его естественные ритмы. Соломатина заключила, что ночные переедания могут ускорить процесс старения, вызвать усталость и привести к избыточному весу.
