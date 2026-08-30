«Не просто сладость»: Врач предупредила о скрытой опасности зефира
Диетолог Русакова: поджаренный зефир повышает сахар и мешает похудению
Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что поджаренный зефир может нарушать уровень глюкозы в крови, усугублять проблемы с весом и влиять на заболевания ЖКТ. Она посоветовала проявлять осторожность.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что сам зефир содержит много сахара, а это создаёт нагрузку на организм чувствительных людей.
«Поджаренный маршмеллоу может быть вреден при нарушениях углеводного обмена, так как высокое содержание сахара может повышать уровень глюкозы в крови достаточно резко. Это опасно при сахарном диабете II типа, инсулинорезистентности, метаболическом синдроме. Кроме того, важно помнить, что такой зефир углеводный и потому калорийный, что способствует набору веса», — отметила врач.Русакова добавила, что при нагревании в зефире может образовываться канцероген акриламид, а добавки и ароматизаторы могут вызывать аллергию. Эксперт подчеркнула, что сахар и добавки усиливают воспаление, поэтому людям с болезнями печени, поджелудочной железы, гастритом, язвой или колитом перед употреблением стоит посоветоваться с врачом.