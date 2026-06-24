24 июня 2026, 14:59

Фото: iStock/Igor Tichonow

Отмена поездок стала одной из самых частых проблем для туристов. Люди все чаще интересуются, можно ли вернуть деньги за туры, проживание, авиабилеты и билеты на поезд. Планы и жизненные обстоятельства могут измениться, поэтому объясним, как вернуть деньги.





Содержание Возврат средств Чем отличается отель от гостевого дома, квартиры и апартаментов Почему существуют невозвратные тарифы Как снизить риск потерь еще до оплаты Какие документы нужно сохранять Что делать, если отель не отвечает

Возврат средств

«Как это будет происходить на самом деле? Деньги, скорее всего, возвращать не будут. На практике отельеры и другие исполнители услуг уже потратили эти средства, за исключением, возможно, РЖД», — пояснил он.

Фото: iStock/Pavel Saprykin

Чем отличается отель от гостевого дома, квартиры и апартаментов

Фото: iStock/NataliPopova

Почему существуют невозвратные тарифы

Как снизить риск потерь еще до оплаты

Фото: iStock/pkazmierczak

Какие документы нужно сохранять

Что делать, если отель не отвечает