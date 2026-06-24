Эксперт Богуславский счел темпы вымирания пчёл в России катастрофическими
Сокращение численности пчелиных семей в России достигло таких масштабов, при которых можно говорить о начале экологической катастрофы. Об этом в интервью ТАСС заявил апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.
По словам эксперта, на рубеже 2000-х годов в стране насчитывалось более десяти миллионов пчелиных семей, тогда как сейчас осталось менее четырех миллионов. Летом одна семья включает около 50 тысяч особей, зимой — примерно 20 тысяч.
Острый дефицит опылителей ощущается как в естественной среде, так и в сельском хозяйстве. Раньше аренда одной пчелосемьи на две недели обходилась примерно в одну тысячу рублей, теперь же цена поднялась до пяти тысяч и выше.
Ранее садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова рассказала, как спасти урожай от луковой и морковной мухи. Так, например, если вредитель ужепоявился, эксперт посоветовала в следующем сезоне поменять грядки, поскольку личинки мухи могут сохраняться в почве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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