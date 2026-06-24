Эксперт Богуславский счел темпы вымирания пчёл в России катастрофическими

24 июня 2026, 04:38

ТАСС: Темпы вымирания пчел в России могут являться началом экологической катастрофы

Фото: iStock/Jakub Wozniczka

Сокращение численности пчелиных семей в России достигло таких масштабов, при которых можно говорить о начале экологической катастрофы. Об этом в интервью ТАСС заявил апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.