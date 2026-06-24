Россиян предупредили о возможном подорожании риса и подсолнечного масла

24 июня 2026, 11:01

Экономист Покаместов: Нашествие саранчи может привести к подорожанию риса

Фото: iStock/Hakase_

В Ростовской области и Калмыкии может снизиться урожай из-за нашествия саранчи. В этой связи кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов не исключил рост цен до 30% на муку, рис и подсолнечное масло.





Он пояснил, что часть от общей доли риса выращивают в Калмыкии. Поэтому возникновение дефицита усилит зависимость России от импорта этой культуры и может вызвать необходимость увеличения закупок за рубежом.





«На 10–15% может подорожать рис, мука и подсолнечное масло, прибавим сюда 15% инфляционной составляющей — в итоге возможно подорожание на 30%. В этих регионах активно выращиваются озимые, которые критически важны для сельского хозяйства, особенно для скотоводства и молочного животноводства», — рассказал Покаместов в разговоре с изданием «Абзац».