«Вернулся домой»: Россиянам рассказали о возвращении Олимпийского Мишки и значении этого события
Журналист Долгополов: возвращение Олимпийского Мишки — это культура и память
В Министерстве спорта решили вернуть талисманом сборной России легендарного олимпийского Мишку работы Виктора Чижикова. Почему этот символ — больше, чем просто милый образ, а его возвращение — событие душевное, а не только спортивное?
Заместитель главного редактора «Российской газеты», Почетный президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в беседе с «Радио 1» заявил, что для поколения, заставшего «Игры-80», Мишка — не просто талисман, а живое, эмоциональное существо.
«Я никогда не видел нигде ничего лучше, чем этот Мишка. Он стал, на мой взгляд, не только символом московских игр, но и в целом олимпийским. Кульминацией любви стало прощание с талисманом на закрытии Олимпиады, когда Мишка взлетел в небо, а весь стадион потянулся за платками. Все плакали», — рассказал он.
По его словам, после Игр скромный значок с Мишкой стал предметом настоящей «охоты» и самым желанным сувениром из СССР для иностранных друзей, и сохранившаяся духовная связь и есть главное в возвращении символа.
«Ясно, что символ не сделает так, что спортсмены побегут быстрее. Но тем не менее, этот Мишка за спиной на нас поглядывает и надеется. Олимпийский Мишка — это про веру и преемственность, особенно важные в непростое для отечественного спорта время», — объяснил собеседник.
Он добавил, что возвращение Мишки — это возвращение к истокам, к символу, который доказал свою вневременную силу, это частичка общей истории и тепла, «которое вернулось домой».