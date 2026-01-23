«Вернулся домой»: Россиянам рассказали о возвращении Олимпийского Мишки и значении этого события

23 января 2026, 17:56

Журналист Долгополов: возвращение Олимпийского Мишки — это культура и память

Фото: iStock/fotofritz16

В Министерстве спорта решили вернуть талисманом сборной России легендарного олимпийского Мишку работы Виктора Чижикова. Почему этот символ — больше, чем просто милый образ, а его возвращение — событие душевное, а не только спортивное?





Заместитель главного редактора «Российской газеты», Почетный президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в беседе с «Радио 1» заявил, что для поколения, заставшего «Игры-80», Мишка — не просто талисман, а живое, эмоциональное существо.





«Я никогда не видел нигде ничего лучше, чем этот Мишка. Он стал, на мой взгляд, не только символом московских игр, но и в целом олимпийским. Кульминацией любви стало прощание с талисманом на закрытии Олимпиады, когда Мишка взлетел в небо, а весь стадион потянулся за платками. Все плакали», — рассказал он.

«Ясно, что символ не сделает так, что спортсмены побегут быстрее. Но тем не менее, этот Мишка за спиной на нас поглядывает и надеется. Олимпийский Мишка — это про веру и преемственность, особенно важные в непростое для отечественного спорта время», — объяснил собеседник.