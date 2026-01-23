В Подмосковье проведут лыжные гонки по музейной трассе
XVIII соревнования по лыжным гонкам «Горкинская лыжня» проведут в Московской области 8 февраля. Турнир будет проходить на единственной в регионе музейной трассе, расположенной в Горках Ленинских. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На старты выйдут более 500 любителей бега на лыжах в возрасте от трёх до 70 лет.
«Участникам предложат дистанции протяжённостью от 500 метров до пяти километров. Медали разыграют в 25 категориях», — говорится в сообщении.По традиции «Горкинская лыжня» проводится на полуторакилометровой трассе рядом со зданием Музея В.И. Ленина. Для спортсменов оборудуют тёплые раздевалки. Кроме того, на мероприятии будет работать полевая кухня. Организаторы обещают квалифицированное судейство и электронный замер результатов.