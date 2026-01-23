В Подмосковье проведут лыжные гонки по музейной трассе

23 января 2026, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

XVIII соревнования по лыжным гонкам «Горкинская лыжня» проведут в Московской области 8 февраля. Турнир будет проходить на единственной в регионе музейной трассе, расположенной в Горках Ленинских. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На старты выйдут более 500 любителей бега на лыжах в возрасте от трёх до 70 лет.





«Участникам предложат дистанции протяжённостью от 500 метров до пяти километров. Медали разыграют в 25 категориях», — говорится в сообщении.