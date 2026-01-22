Подмосковная конькобежка Семёнова получила приглашение на Олимпиаду-2026
Подмосковная конькобежка Анастасия Семёнова получила приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2026 в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Семёнова успешно прошла комиссию по допуску нейтральных атлетов и представит страну на главных стартах мира. Вместе с ней приглашение прислали ещё одной российской конькобежке Ксении Коржовой.
Анастасия – мастер спорта, воспитанница коломенской школы «Комета». Она является четырёхкратной чемпионкой Российско-китайских молодёжных игр, двукратной чемпионкой России, серебряным и трижды бронзовым призёром чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что подмосковная лыжница Дарья Непряева также ответила согласием на приглашение МОК выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе.
