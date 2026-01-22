Подмосковная конькобежка Семёнова получила приглашение на Олимпиаду-2026

22 января 2026, 22:13

оригинал Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Подмосковная конькобежка Анастасия Семёнова получила приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2026 в Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.