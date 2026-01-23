На «Кубке Александра Легкова» в этом году могут стартовать более 1000 лыжников
Стартовал приём заявок на открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир пройдёт 1 февраля в Наро-Фоминске. Регистрация участников доступна на сайте.
Трасса пролегает по горнолыжным склонам тюбинг-парка «Елагино». Участники будут выходить на старт по пять человек каждые 30 секунд. Все дистанции нужно будет преодолевать свободным стилем.
В этом году основной станет дистанция на 2,5 километра с финишем в гору. Для самых маленьких участников проведут забег на 500 метров.
Перед началом соревнований олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведёт для желающих разминку и мастер-класс. После финиша все участники смогут получить автограф знаменитого спортсмена и сфотографироваться с ним.
Впервые «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» провели в 2021 году. Тогда на старт вышли более 200 спортсменов, а в этом году ожидается более 1000 участников.
С программой соревнований можно ознакомиться по ссылке.
