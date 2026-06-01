«Вплоть до бесплодия»: Трихолог назвала опасность народных средств в борьбе с облысением

01 июня 2026, 18:33

Трихолог Кохас: народные средства против облысения могут привести к бесплодию

Желание поскорее избавиться от залысин или остановить выпадение волос толкает многих на отчаянные шаги — покупку агрессивных препаратов без рецепта, поиск советов в интернете и доверие нейросетям.





Врач-трихолог Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» призвала отказаться от такой практики. По её словам, причины облысения бывают гораздо сложнее, чем кажется, а популярные средства для роста волос таят в себе реальную угрозу.





«Многие пациенты даже не догадываются, что их проблема началась не с неправильного шампуня или авитаминоза. Облысение случается из-за реакции волос на пластическую операцию, антибиотики или инъекции. Организм может отреагировать на медицинское вмешательство с отсрочкой, и человек будет безуспешно лечить "лысину" народными методами, теряя драгоценное время», — сказала она.

«Это не каждому нужно, особенно девочкам следует быть аккуратными, потому что это всё может привести к различным последствиям, вплоть до бесплодия. То, что продаётся без рецепта, вовсе не означает безопасность. Молодёжь, как правило, принимает решения самостоятельно, с помощью советов из интернета, но история с облысением — не тот случай, где работает принцип "помогло соседу — поможет и мне". Агрессивные стимуляторы роста могут стоить вам репродуктивного здоровья, а вашей кошке — жизни. Первый шаг к густой шевелюре — это не поход в аптеку, а визит к трихологу», — подчеркнула врач.