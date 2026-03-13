«Вплоть до лишения свободы»: Адвокат рассказал, срыв каких растений и грибов считается преступлением

13 марта 2026, 12:16

Адвокат Мельников: срыв краснокнижных растений и грибов считается преступлением

Фото: iStock/Eileen Kumpf

До девяти лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей могут грозить россиянам за сорванный весной подснежник.





Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» подтвердил, что за срыв и уничтожение особо ценных видов растений, занесенных в Красную книгу, по статье 260.1 Уголовного кодекса Российской Федерации может быть серьезное наказание вплоть до лишения свободы.





«Важно понимать, что за растение перед вами. Например, к особо ценным относятся ландыши и подснежники, так же, как и с грибами — в список редких, занесенных в Красную книгу, входят мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный, трутовик корнелюбивый. Уголовную ответственность можно понести, если вы либо сорвали на особо охраняемой территории, то есть в заповеднике или национальном парке, или же когда идет речь о массовом сборе с целью продажи», — объяснил эксперт.

«Также можно получить реальный срок за срыв женьшеня, радиолы розовой. За этим следуют огромные штрафы — до трех миллионов рублей — в зависимости от статьи», — прокомментировал Мельников.