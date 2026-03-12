Суд огласит приговор террористам из «Крокуса»

12 марта 2026, 09:20

Суд 12 марта огласит приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военной суд 12 марта огласит приговор по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает ТАСС.