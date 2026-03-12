Суд огласит приговор террористам из «Крокуса»
Второй Западный окружной военной суд 12 марта огласит приговор по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает ТАСС.
Оглашение резолютивной части начнется в 11:00 и пройдет в открытом режиме. Судебный процесс стартовал 4 августа 2025 года и проходил в закрытом формате из-за угроз безопасности участникам и наличия в материалах секретной информации.
На скамье подсудимых — 19 обвиняемых, включая четверых предполагаемых исполнителей: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализода, а также их предполагаемых пособников.
Гособвинение запросило для 15 подсудимых пожизненное заключение. Для исполнителей предложено первые 17 лет провести в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима, со штрафом 990 тысяч рублей каждому. Также гособвинение требует лишить гражданства РФ Исроила Исломова, его сыновей Диловара и Аминчона, а также Алишера Касимова с конфискацией его квартиры, где проживали исполнители, в доход государства.
Представители потерпевших настаивают на увеличении тюремного срока до 25 лет. Защита обвиняемых, в свою очередь, просит не назначать им пожизненное.
Уголовное дело насчитывает 427 томов, потерпевшими признаны около 1,7 тысячи человек, операторы сотовой связи «МТС» и «Т2 Мобайл» и еще четыре организации. Сумма гражданских исков составляет около 66 миллионов рублей, общий ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов.
