Врач дал совет, как справиться с аллергией в 2026 году: периоды цветения, рекомендации по профилактике и лучшие направления для отдыха
Сезон цветения деревьев в столичном регионе может начаться раньше, чем мы привыкли. Врачи предупреждают, что ольха и лещина первыми выпустят пыльцу уже в марте. В материале «Радио 1» мы расскажем, как справиться с аллергией.
Как изменится календарь цветения в 2026 годуВ Москве и Подмосковье ученые составили примерный календарь цветения растений, которые часто вызывают аллергию. Но в последние годы он стал меняться. Начало зависит от множества факторов: сколько осадков выпало зимой и весной, как прогревается почва и когда устанавливаются стабильные плюсовые температуры. Из-за потепления многие растения начинают цвести на одну-две недели раньше обычного.
Календарь аллергика для Москвы и Подмосковья в 2026 году
Когда цветут аллергенные деревья
В начале апреля 2026 года в Москве и Подмосковье начнется цветение деревьев, которые могут вызвать аллергию. Ольха зацветет в середине месяца, а пик придется на вторую и третью декады апреля. Береза начнет пылить с середины апреля и будет продолжать до июня. Орешник зацветет в третьей декаде апреля, а тополь будет пылить с конца месяца до начала июня. Ива начнет цвести в конце апреля и продлится до середины мая. Клен тоже зацветет в конце апреля, а вяз — в самом конце этого месяца, его пыльца будет в воздухе до середины мая.
Ясень начнет пылить с конца апреля до начала июня, а дуб распустит свои цветы в начале мая. Липа порадует своим цветением в середине июня. Сосна начнет пылить с середины мая и продолжит до конца июля, а ель зацветет в первой декаде мая и будет пылить до середины июня.
Когда цветут аллергенные травы и злаки
В конце мая можно ожидать цветение крапивы. Подорожник порадует нас цветами в июле. Щавель начнет цвести с середины июня и продолжит до середины июля. Рожь, овсяница, мятлик и тимофеевка тоже расцветут в конце мая, а их пик цветения придется на июнь и начало июля. Одуванчик зацветет с середины мая. В июне к этому списку добавляются свекла, лебеда, марь и ежовник. Их пик цветения наступит с конца июля до середины августа. Полынь тоже начнет цвести в это время. Гречиха появится в конце июня.
Как облегчить состояние при сезонной аллергииВрач-аллерголог и иммунолог Владимир Анатольевич Болибок в беседе с «Радио 1» поделился ценными рекомендациями для тех, кто страдает от сезонной аллергии.
«Первый способ — это элиминация аллергена», — отметил специалист.
Он пояснил, что если есть возможность, лучше уехать в местность, где нет растений, выделяющих пыльцу. Однако не все могут позволить себе это, поэтому врач предложил альтернативные методы.
«Если вы остаетесь на месте, носите маску. Она защищает дыхательные пути от попадания пыльцы и снижает риск аллергии», — добавил медик.
Также Болибок обратил внимание на важность защиты жилища.
«Закрывайте окна, чтобы пыльца не попадала внутрь. Раньше мы рекомендовали марлю, но сейчас лучше использовать спанбонд. Этот материал эффективно предотвращает попадание пыльцы», — объяснил доктор.
Когда избежать контакта с аллергеном невозможно, на помощь приходят симптоматические средства.
«Антигистаминные препараты могут облегчить состояние», — сказал эксперт.
Однако он предостерег аллергиков от использования гормональных спреев в нос. Они быстро снимают симптомы, но со временем это может усугубить состояние. Во время разговора врач рассказал об аллерген-специфической терапии (АСИТ).
«Этот метод, известный как аллерговакцинация, используется уже более ста лет», — объяснил специалист.
Он отметил, что в России есть разные производители вакцин, но начинать лечение лучше в межсезонье. По его словам, не стоит начинать вакцинацию за несколько дней до начала сезона. Лучше делать это заранее. Эксперт добавил, что АСИТ проходит курсами и может длиться от трех до пяти лет.
«В зависимости от препарата, вакцинация может быть сезонной или круглогодичной», — уточнил медик.