Неблагополучное детство усиливает возрастное ухудшение работы мозга

04 марта 2026, 08:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Aging, показало, что неблагополучное детство может усиливать возрастные изменения в работе мозга. Ученые выяснили, что взрослые, пережившие жестокое обращение или серьезные трудности, сталкиваются с более заметным ухудшением памяти и внимания по мере взросления.