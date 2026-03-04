Неблагополучное детство усиливает возрастное ухудшение работы мозга
Исследование, опубликованное в журнале Neurobiology of Aging, показало, что неблагополучное детство может усиливать возрастные изменения в работе мозга. Ученые выяснили, что взрослые, пережившие жестокое обращение или серьезные трудности, сталкиваются с более заметным ухудшением памяти и внимания по мере взросления.
В исследовании участвовали 225 человек в возрасте от 21 до 55 лет. Участники прошли МРТ и выполнили тесты на исполнительные функции, которые включают навыки планирования и концентрации. Анализ показал, что у людей с высоким уровнем детских травм возраст значительно сильнее влияет на снижение когнитивных способностей.
Кроме того, у этих участников наблюдали более выраженное уменьшение объема серого вещества в некоторых структурах мозга. Это свидетельствует о том, что травмы детства могут делать мозг более уязвимым к изменениям, связанным с возрастом.
Авторы исследования отметили, что их работа носит наблюдательный характер и не подтверждает прямую связь между детскими травмами и ускорением старения. Тем не менее, результаты подчеркивают важность защиты детей от неблагоприятных условий для сохранения их когнитивного здоровья в будущем.
