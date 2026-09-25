Врач дала советы по борьбе с затяжным насморком и мокротой

25 сентября 2026, 11:53

Врач Лапа: с мокротой нужно бороться препаратами, поддерживающими щелочную среду

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Заложенность носа, которая не проходит неделями, и желание постоянно отхаркиваться — с этим сталкиваются многие этой осенью. Переходный период традиционно сопровождается всплеском респираторных заболеваний.





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» связала нынешние заболевания, протекающие долго, с комплексным воздействием грибковой пыльцы и вирусов на слизистые оболочки.





«Слизистые надо промывать. Особенно важно использовать средства, которые поддерживают щелочную среду, а не кислую», — сказала она.

«50% населения — аллергики, и их иммунная система реагирует гипертрофированно на многие раздражители. У них уже гиперреакция на всё: и на пыльцу, и на простуду, и на переохлаждение, и на ветер, и на собственные белки, вырабатываемые в организме — даже на жизнь. Именно поэтому аллергикам нельзя назначать некоторые травы и в том числе эвкалипт, так как они могут спровоцировать обострение», — объяснила Лапа.