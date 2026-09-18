Терапевт назвала опасные симптомы ОРВИ, требующие вызова скорой

18 сентября 2026, 08:19

Терапевт Сайно посоветовала вызвать скорую при ОРВИ и резком падении давления

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно призвала вызывать скорую помощь при ОРВИ с резким снижением артериального давления. Такой признак требует экстренной оценки состояния врачами.