Терапевт назвала опасные симптомы ОРВИ, требующие вызова скорой
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно призвала вызывать скорую помощь при ОРВИ с резким снижением артериального давления. Такой признак требует экстренной оценки состояния врачами.
В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что поводом для вызова медиков служит высокая температура — от 39,5 до 40 градусов, если жар долго не удается снизить лекарствами. Тревожными симптомами считают одышку в состоянии покоя, спутанность сознания, необычную сонливость и судороги.
Срочно обратиться за помощью нужно и при отсутствии мочеиспускания дольше восьми часов. Внимания требуют сильная боль либо ощущение давления в груди, любые кровотечения и геморрагическая сыпь.
Сайно отметила, что при подобных проявлениях не следует пытаться справиться с инфекцией самостоятельно. Взрослые переносят ОРВИ в среднем до четырех раз за год, дети — до восьми раз.
Читайте также: