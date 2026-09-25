Врач рассказала, какой алкоголь можно пить на диете

25 сентября 2026, 06:38

Врач Лебедева: сухое вино и светлое пиво можно пить на диете

Фото: iStock/IL21

Наименее калорийными алкогольными напитками считаются светлое лёгкое пиво, сухое вино и крепкий «чистый» алкоголь. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева.





Она пояснила, что энергетическая ценность светлого лёгкого пива — примерно 30–45 килокалорий на 100 миллилитров. Для сравнения: в обычном пиве содержится уже от 45 до 60 килокалорий на тот же объём — показатель зависит от крепости напитка и плотности сусла.



Сухое белое или красное вино тоже можно включать в рацион в умеренных количествах: его калорийность составляет порядка 60–85 килокалорий на 100 миллилитров. При этом эксперт подчёркивает, что калорийность вина напрямую связана с его сладостью и крепостью.



Что касается крепкого алкоголя, то такие напитки, как водка, джин, текила, ром и виски, не станут критичной нагрузкой для фигуры. При этом порция должна быть стандартной: 40–50 миллилитров (это примерно 95–110 килокалорий в одной рюмке).