Врач-инфекционист назвал главную опасность клещей и дал совет

10 июня 2025, 15:07

Инфекционист Рябов: клещи могут быть источником 30 тонн заболеваний у человека

оригинал Фото: iStock/Dzurag

Около 100 человек в Подмосковье заразились анаплазмозом после укуса клещей. По словам представителей Роспотребнадзора, эта инфекция вызывает острую лихорадку, головную боль, мышечные спазмы и признаки тяжелой интоксикации. При этом для лечения анаплазмоза подходят только антибиотики. Однако многие пытаются справиться с клещами самостоятельно, используют народные методы, такие как смазывание места укуса маслом или вытягивание вредителя.





О том, чем клещи могут быть опасны для здоровья и как предотвратить их укусы, в беседе с «Радио 1» рассказал заместитель главного врача Дубнинской больницы врач-инфекционист Сергей Рябов.





«Дело в том, что клещи становятся таким серьезным, раздражительным врагом для человека, потому что действительно, в связи с изменением климата, их количество увеличивается, но они продолжают жить своей жизнью, и, к сожалению, являются носителями ряда бактерий. Клещи могут быть источником или причиной порядка 30 тонн заболеваний у человека», — отметил врач.

«Это просто общие инфекционные проявления, лечатся антибиотиками. Но в любом случае нужно обращаться к врачу. Поэтому все-таки я призываю защищаться, предохраняться достаточно хорошо, и достаточно активно, и постоянно об этом думать. Необходимо носить одежду, закрывать открытые части тела на руках и ногах», — добавил Рябов.