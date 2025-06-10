Волонтёры помогли долголетам из Каширы проголосовать за благоустройство
Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Членам каширского клуба «Активное долголетие» о том, как отдать свой голос за тот или иной объект, рассказали волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Волонтёры Подмосковья» по традиции помогают жителям с голосованием. Они рассказали членам каширским участникам проекта «Активное долголетие» о правилах голосования и о том, из какие объекты вошли в список на выбор в этом году», — говорится в сообщении.Онлайн-голосование за проекты благоустройства продлится до 12 июня. Отдать свой голос может любой гражданин России старше 14 лет.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров и добровольцев. Им помогают с организацией мероприятий, предоставляют гранты, обеспечивают страхование жизни здоровья на время проведения акций. В перечне мер есть также консультационная, информационная и методическая поддержка. Подробная информация об этом размещена по ссылке.