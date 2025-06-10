Волонтёры помогли долголетам из Каширы проголосовать за благоустройство

10 июня 2025, 13:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Членам каширского клуба «Активное долголетие» о том, как отдать свой голос за тот или иной объект, рассказали волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Волонтёры Подмосковья» по традиции помогают жителям с голосованием. Они рассказали членам каширским участникам проекта «Активное долголетие» о правилах голосования и о том, из какие объекты вошли в список на выбор в этом году», — говорится в сообщении.