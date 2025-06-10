В Подмосковье стартовал приём заявок на профессиональную премию медиков

10 июня 2025, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Начался приём заявок на участие в профессиональной премии для медработников Московской области в номинации «Подмосковный врач». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Премия вручается в трёх номинациях: «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат». Приём заявок от врачей продлится до 15 июля. По двум другим номинациям заявки будут приниматься с 1 июля до середины августа.





«Мы ежегодно проводим премию для медиков, которые долгое время работают в наших медучреждениях. В этом году мы увеличили размер выплат – для врачей они составят 300 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 200 тысяч рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.