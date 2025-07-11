Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару

11 июля 2025, 00:12

Нутрициолог Леонова: в жару стоит отказаться от сладкого и алкоголя

Фото: iStock/Muratani

В жаркую погоду стоит избегать алкогольных и сладких газированных напитков, а также хлебобулочных изделий. Об этом рассказала нутрициолог Галина Леонова.





Эксперт уверена, что правильное питание поможет сохранить здоровье и насладиться летней жарой.





«Лёгкие, освежающие блюда, богатые витаминами и минералами, помогут не только утолить жажду, но и подарить энергию для активного отдыха. Помните, ваше здоровье — в ваших руках!» — сказала Леонова в беседе с RuNews24.ru.