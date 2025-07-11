Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару
Нутрициолог Леонова: в жару стоит отказаться от сладкого и алкоголя
В жаркую погоду стоит избегать алкогольных и сладких газированных напитков, а также хлебобулочных изделий. Об этом рассказала нутрициолог Галина Леонова.
Эксперт уверена, что правильное питание поможет сохранить здоровье и насладиться летней жарой.
«Лёгкие, освежающие блюда, богатые витаминами и минералами, помогут не только утолить жажду, но и подарить энергию для активного отдыха. Помните, ваше здоровье — в ваших руках!» — сказала Леонова в беседе с RuNews24.ru.
Она посоветовала в жару не пить алкогольные и сладкие газированные напитки, так как они могут привести к обезвоживанию. Также необходимо сократить употребление сладостей и хлебобулочных изделий.
В летний зной лучше сделать выбор в пользу овощей, фруктов, легких салатов, холодных супов и морепродуктов. По словам нутрициолога, есть надо небольшими порциями, чтобы избежать переедания. Кроме того, важно пить простую воду. При этом натуральные морсы и компоты тоже хорошо утоляют жажду, заключила Леонова.