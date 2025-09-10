Врач назвал главную проблему, мешающую людям похудеть

10 сентября 2025, 11:57

Диетолог Кузьменко: во время диеты человек набирает еще больший вес

Фото: istockphoto/Dacharlie

В современном мире кажется, что диеты постепенно оказываются чем-то старомодным. Однако люди все равно пытаются пользоваться рекомендациями и советами с целью похудеть и привести организм в тонус.





Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» заявил, что похудение — это когнитивная ловушка.





«По данным последних исследований, желающий похудеть человек с вероятностью 70% наберет еще больше, чем было у него до этого. Ты, вроде, начинаешь питаться правильно, подсчитываешь калории, следишь за ними, но после достижения цели в весе, расслабляешься. Тогда и происходит постепенный набор», — объяснил эксперт.

«Тогда уже используются медикаментозные препараты, которые прописываются врачом. Но если вы человек, у которого есть немножко лишнего жирка, то вам лучше не худеть, а учиться рациональному отношению с пищей и, самое главное, с собой — со своими естественными ощущениями внутри», — посоветовал Кузьменко.