Диетолог назвал смертельную опасность консервов

26 августа 2025, 11:04

Диетолог Павлюк: в консервах избыток жиров и соли, что смертельно опасно

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Консервы — это те продукты, которые спасают россиян, когда нет времени и сил готовить самостоятельно. Но как консервированная еда влияет на организм человека?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что консервы опасны избытком жира и соли.





«Если продукт в масле, например, или в томатном соусе. В таком случае консервы стоит добавлять не к соленому, а к пресному, чтобы был баланс. Соленые продукты увеличивают сердечно-сосудистые заболевания, которые являются самой главной причиной смертности», — сказала она.

«Желательно покупать консервы, которые изготовлены по ГОСТу, и смотреть на внешний вид, состав, внешний вид», — посоветовала эксперт.