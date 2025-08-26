Диетолог назвал смертельную опасность консервов
Консервы — это те продукты, которые спасают россиян, когда нет времени и сил готовить самостоятельно. Но как консервированная еда влияет на организм человека?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что консервы опасны избытком жира и соли.
«Если продукт в масле, например, или в томатном соусе. В таком случае консервы стоит добавлять не к соленому, а к пресному, чтобы был баланс. Соленые продукты увеличивают сердечно-сосудистые заболевания, которые являются самой главной причиной смертности», — сказала она.
По ее словам, также в консервах присутствуют тяжелые металлы и микробы, которые тоже отрицательно влияют на организм.
«Желательно покупать консервы, которые изготовлены по ГОСТу, и смотреть на внешний вид, состав, внешний вид», — посоветовала эксперт.