Врач назвал новую эпидемию, надвигающуюся на человечество

02 апреля 2026, 16:31

Профессор Бабак: вейпы не спасают здоровье, а создают новую эпидемию

В нашем стремительно развивающимся веке люди не курят, а «парят». Курильщики называют себя вейперами, а производители электронных сигарет со всех сторон голосят о преимуществах вейпинга. Однако врачи отрицают безопасность такой «альтернативы», говоря, что она поражает всю дыхательную систему.





Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Российского университета медицины Сергей Бабак в беседе с «Радио 1» составил чек-лист для тех, кто уже «подсел» на вейп. Если вы заметили эти признаки — нужно срочно к терапевту или пульмонологу.





«Любое болезненное состояние сопровождается симптомами. Респираторные симптомы — это кашель, мокрота и одышка. Если появляется регулярный кашель с продукцией мокроты или ощущение нехватки воздуха при движении — это барьер, что случилось нехорошее», — перечислил профессор.

«Люди, употребляющие вейпы, начинают чаще болеть. Если у вас появились простуды больше двух раз в год, да ещё с кашлем и мокротой — это симптом. Нужно прекращать это бесполезное курение и идти к врачу», — добавил он.

«Чистые лёгкие сразу вы не получите. Однако уже через 2 недели резко улучшится кровоток, а через год риски инсультов и инфарктов приближаются к показателям людей без этих патологий. Если никотиновой зависимости нет, то единственный надёжный способ — молниеносный, одномоментный отказ. И держать себя в руках. Я иногда пользуюсь элементом клятвы: клянусь больше не делать этого. Это сдерживает очень многих», — посоветовал врач.