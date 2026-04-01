Врач рассказала, почему нельзя использовать масло при укусе клеща

01 апреля 2026, 20:56

Врач Абрамова: Для удаления клеща стоит использовать специальное лассо

Фото: iStock/cotuvokne

Если человек обнаружил клеща на теле, важно сохранять спокойствие и действовать быстро, но аккуратно. Об этом рассказала врач-педиатр клиники «Атрибьют» Нина Абрамова.





Она отметила, что люди при виде клеща на теле пытаются избавиться от него с помощью масла, крема, лака или спирта. Однако это опасно, предупредила врач, поскольку клещ задыхается, и в этот момент он может выбросить содержимое желудка прямо в рану. В случае, если насекомое заражено, риск инфицирования возрастает в разы.



Абрамова порекомендовала обратиться в ближайший травмпункт, чтобы врач безопасно удалил клеща, которого далее необходимо отдать на экспертизу в лабораторию.





«Если такой возможности нет, то необходимо действовать предельно аккуратно. Лучше всего использовать специальное лассо для изъятия клеща, которое можно найти в аптеке или на маркетплейсах. Необходимо захватить насекомое как можно ближе к коже, за хоботок, аккуратно, без рывков, потянуть его вверх, слегка поворачивая вокруг оси. Самое главное — не раздавить его и не оставить лапки внутри кожи», — отметила Абрамова в разговоре с RT.