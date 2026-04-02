Семья из Дагестана требует наказать врачей после смерти дочери
Родственники 19-летней Марьям обвиняют медиков Карабудахкентской центральной районной больницы в гибели пациентки. По их словам, персонал оставил девушку без присмотра после плановой операции. Об этом информирует Telegram-канал «База».
В сентябре прошлого года Марьям госпитализировали для удаления желчного пузыря. Через 2,5 часа после хирургического вмешательства её вернули в палату без сознания. Медсестра отсутствовала, матери пришлось самой искать врачей. Осмотр показал, что пациентка уже 1,5 часа находилась в критическом состоянии. Медики экстренно перевели Марьям в реанимацию, но спасти не смогли. По версии врача, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии.
Мать девушки считает, что пока её дочь умирала, персонал готовился к свадьбе коллеги. Палатная медсестра ушла на торжество. По словам женщины, сотрудники больницы стали перекладывать ответственность друг на друга. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователь решил провести эксгумацию тела, но родственники выступили против по религиозным убеждениям. Мать Марьям утверждает, что на решение семьи повлиял местный мулла, друг главврача больницы.
Сейчас родные пытаются отменить постановление об эксгумации, получить документы о смерти и добиться новых следственных действий. У погибшей осталась годовалая дочь-инвалид.
