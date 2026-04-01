Врачи НИКИ детства рассказали о правилах гигиены сна

01 апреля 2026, 17:31

С 30 марта по 5 апреля в России проходит Неделя здоровья матери и ребенка. В рамках этой кампании специалисты акцентируют внимание на гигиене сна как одном из ключевых факторов, влияющих на качество жизни и состояние здоровья, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Сон является сложным биологическим процессом, необходимым для восстановления всех систем организма. Для детей качественный отдых критически важен для развития нервной системы и формирования иммунитета. Взрослым полноценный сон позволяет сохранять ресурс, необходимый для ухода за ребенком.



Специалисты рекомендуют внедрять ритуалы перед сном, которые помогают настроиться на отдых: теплую ванну, чтение книг или спокойные беседы. В спальне следует поддерживать комфортную температуру и регулярно проветривать помещение.



Оптимальные условия для выработки мелатонина обеспечивают темнота и тишина. Использование гаджетов перед сном нежелательно из-за воздействия синего света, затрудняющего засыпание. При нарушении сна у ребенка рекомендуется скорректировать режим дня и условия в спальне. Родителям также важно находить время для отдыха: например, практиковать совместный ранний отход ко сну с ребенком.



Как отметила врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова, режим дня и соблюдение гигиены сна являются основой крепкого иммунитета. По ее словам, значение имеет не только продолжительность сна, но и его условия.

«Хронический недосып матери ведет к снижению концентрации внимания и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, а у детей провоцирует гиперактивность и быструю утомляемость», — подчеркнула Гусарова.