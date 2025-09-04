Врач назвал самый опасный источник ботулизма

04 сентября 2025, 15:51

Врач Соломатина: грибы являются самым опасным источником ботулизма

Фото: istockphoto /oska25

Осень — время активного приготовления домашней консервации, и в этом вопросе следует помнить об опасностях для здоровья, которые таят в себе неправильно подобранные ингредиенты, а также нарушения технических условий и санитарных норм.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что самый опасный источник ботулизма — это грибы, поэтому особенно важно их промыть и закрыть в банки правильно.





«Грибы очень сложно промыть. Как правило, они достаточно пористые и хорошо в себя впитывают все, что растет на земле. Споры бактерий могут перейти в грибы. Но грибы не ферментируют в отличие от соленых огурцов или квашеной капусты», — сказала она.

«Отравление может быть без диареи, без рвоты. Оно может проходить как неврологическая ситуация. Человек, например, чувствует слабое удвоение в глазах, у него появляется невнятная речь, расширяется зрачок. Очень похоже на транзиторную ишемическую атаку или инсульт», — объяснила Соломатина.

