Врач назвала аллергию, которую вылечить невозможно

15 июля 2025, 11:19

Врач Логина: в РФ можно лечить все виды аллергии, кроме лекарственной

Фото: istockphoto/dragana991

Аллергические заболевания находятся на четвертом месте по распространенности среди всех неинфекционных заболеваний. Эксперты утверждают, что к 2050-му году половина всего населения планеты будет испытывать на себе симптомы аллергии.





Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что аллергические заболевания полностью излечимы.





«Люди должны знать, что любой аллерген в наше время можно легко диагностировать. Для этого нужно делать пробы с помощью пыльцы растений и лабораторных тестов. Если у человека возникает непереносимость в виде кожных симптомов, крапивницы, дерматита, то продукт выявляется», — сказала она.

«Только у нас, в России, можно лечить все виды аллергии, кроме лекарственной. Когда человек замечает кожные неровности, кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья, он должен немедленно обратиться к врачу», — предупредила Логина.